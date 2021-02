Che sbaglio di Mukiele! Mané raddoppia al 57', il Liverpool è 2-0 a Lipsia

Raddoppio del Liverpool al 58' con Sadio Mané in casa del Lipsia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Erroraccio di Mukiele che su un lungo up & under di Curtis Jones, scivola. L'ex Metz parte in contropiede e solo davanti a Gulacsi, mette in rete.