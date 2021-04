Chelsea, Tuchel: "Abbiamo limitato il Porto. Real o Liverpool in semifinale? Indifferente"

vedi letture

Sconfitta indolore per il Chelsea che, nonostante il ko per 0-1 contro il Porto, conquista il pass per le semifinali di Champions League. Questa l'analisi effettuata nel post-gara da Thomas Tuchel, tecnico dei Blues, ai microfoni di Sky: "Ancora non me la posso godere, ho bisogno di un'altra ora e magari di un bicchiere di gin tonic per calmarmi e respirare. È stata una dura battaglia lunga 180', ma siamo in semifinale e questo è l'importante. Domani quando mi sveglierò mi sentirò molto bene. Non sono state probabilmente le due più belle partite da guardare alla televisione, ma dalla panchina posso dire che ho tanto rispetto per quello che abbiamo fatto perché il Porto è una squadra difficile da affrontare. A volte quando non permetti ai tuoi avversari di esprimersi si può parlare di buona prestazione. Se il tuo avversario è forte e le circostanze sono difficili, devi limitare il tuo avversario ed è quello che abbiamo fatto due volte. Ero un pochino nervoso oggi, purtroppo non siamo riusciti a segnare, nonostante avessimo avuto alcune opportunità. È stata combattuta fino al triplice fischio".

Ora vorreste affrontare Real Madrid o Liverpool?

"Non mi interessa. Sono felice di poter guardare questa partita senza ansia. Penso sia un incontro ancora apertissimo perché giocare ad Anfield è sempre molto difficile. Bisogna sfruttare l'opportunità quando ti capita, magari un tiro deviato, un rigore o un errore: tutto può accadere. Per noi non ci sono preferenze, prenderemo quello che arriva".