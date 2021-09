Chelsea, Tuchel: "La Juve non ha iniziato bene la stagione ma è una squadra molto forte"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato al sito ufficiale del club inglese della sfida di questa sera contro la Juventus in Champions League: "La cosa più importante è prepararsi per affrontare la miglior Juventus nel miglior modo possibile. Non hanno iniziato al meglio la stagione ma guardate la squadra, guardate i suoi giocatori, sono molto forti. Hanno un allenatore che ha grande esperienza. È la prima volta che gioco nel loro stadio è importante avere questo tipo di sfide, ti permette di crescere e acquisire esperienza".