Chelsea, Tuchel: "Meritavamo di vincere. E nel secondo tempo avremmo potuto segnare di più"

vedi letture

Thomas Tuchel commenta a BT Sport la qualificazione in finale di Champions League del Chelsea: "Meritavamo di vincere. Il primo tempo è stato difficile perché avevano molto possesso palla e ci hanno fatto soffrire, ma ogni pallone da parte nostra era pericoloso. Non abbiamo mai perso la fame, la voglia di difendere. Nel secondo tempo avevamo una struttura ancora migliore per difendere ed è stata una prestazione fantastica - avremmo potuto segnare molto prima e di più per essere sicuri, ma non è il momento per le critiche ora. È un risultato fantastico; grandi complimenti al squadra".