Chi si aggiudica Nicolussi Caviglia? Fiorentina e Bologna le due ipotesi, la situazione

L'operazione rilancio di Nicolussi Caviglia al Venezia sembra aver funzionato, al di là della retrocessione dei lagunari: il centrocampista italiano si è espresso al meglio in maglia arancioneroverde e ora il suo nome è uno dei più chiacchierati fra chi cerca giocatori nel suo ruolo, in Serie A. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com allo stato attuale delle cose, ci sono in piedi due ipotesi su tutte per il suo futuro: quelle che portano al Bologna o alla Fiorentina.

Quello viola è un interesse che parte dalle scorse settimane, quando ci sono già stati contatti con il Venezia. Che ricordiamolo, ha preso in prestito il classe 2000 dalla Juventus, vedendo poi scattare il riscatto alla prima presenza centrata dopo la chiusura del mercato di gennaio scorso.

D'altra parte è nota la stima che Sartori nutre per lui ed è per questo che rimane viva anche la pista che porta ai rossoblu di Vincenzo Italiano. Per la Fiorentina in mediana sono segnati anche i nomi di Sohm, Bernabé e Fabbian.

Rimangono attuali le parole che di recente il General Manager del Venezia Filippo Antonelli ha pronunciato in riferimento a Oristanio quando lo scorso 14 luglio al "Gazzettino" ha detto: "Non ho ancora parlato con i ragazzi, lo farò in questi giorni visto che sarò in ritiro accanto al mister e alla squadra. Di sicuro noi non mandiamo via nessuno, non abbiamo necessità di farlo".