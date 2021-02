Chi sta facendo meglio tra gli acquisti di gennaio? Strootman e gli altri, la Top 5

Ernesto Torregrossa si è sbloccato subito. Compito non semplice per i nuovi acquisti di gennaio, tra i quali il centravanti approdato alla Sampdoria dal Brescia è sinora l’unico ad aver segnato un gol in questa sua nuova avventura. Qual è stato, in generale, l’impatto dei volti nuovi di questa sessione invernale sulle 20 di Serie A? Per analizzarlo, ci siamo affidati alle medie voto TMW, considerando soltanto quei calciatori che abbiano giocato almeno 90 minuti nella loro nuova formazione.

1. Kevin Strootman (Genoa) - Media voto: 6,62 - Un ritorno esaltante, per l’ex centrocampista della Roma, oggi in forza ai rossoblù di Ballardini. Quattro partite e già un assist all’attivo, la Lavatrice olandese ha saputo calarsi sin da subito nella realtà ligure, aiutato dal fatto che si parli di una delle squadre più in forma dell’intero campionato.

2. Fikayo Tomori (Milan) - Media voto: 6,5 - Pronti, via. Eppure non era semplice, perché il 23enne arrivato in rossonero in prestito dal Chelsea non ha avuto molto tempo per ambientarsi a una nuova realtà. Schierato titolare sia contro il Bologna che contro il Crotone (ma anche contro l’Inter in Coppa Italia), fin qui ha convinto.

3. Rolando Mandragora (Torino) - Media voto: 6,5 - È l’unico di questa top five ad avere disputato soltanto una gara. Subito al centro del progetto di Davide Nicola, che del resto l’ha fortemente voluto in granata.

4. Ernesto Torregrossa (Sampdoria) - Media voto 6,12 - Come detto si è tolto subito il pensiero: gol alla prima apparizione in blucerchiato contro l’Udinese. Titolare ieri contro il Benevento, ha dato a Ranieri quei centimetri che mancavano in attacco.

5. Fernando Llorente (Udinese) - Media voto: 6 - A proposito di centimetri. Batte di un soffio Radja Nainggolan (5,92 di media voto col Cagliari). I tifosi friulani aspettano ancora un suo gol, ma il centravanti navarro è apparso in buona condizione nelle sue prime uscite con la maglia dell’Udinese.