Chiellini ha deciso: non smetterà a fine stagione. Per ora nessuna offerta di rinnovo dalla Juve

Giorgio Chiellini è pronto a continuare. Secondo il Corriere di Torino il capitano sarebbe intenzionato a non ritirarsi al termine della stagione, ma avrebbe maturato l’intenzione di giocare per almeno un’altra stagione, dopo il buon rientro in campo nelle ultime giornate di campionato. Dove? Alla Juventus, ovviamente. Al momento, però, non sarebbe arrivata alcuna offerta di rinnovo: senza prolungamento, Chiellini ha già detto pubblicamente di non voler giocare altrove in Italia o Europa, ragione per cui in quel caso si dovrebbe guardare all’ipotesi americana, che sia Sud o Stati Uniti.