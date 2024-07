Chiesa, Euro-fiasco e prezzo crollato. La Juve vuole venderlo, altrimenti via al piano B

Se c'è qualcuno che ha davvero risentito dell'Euroflop dell'Italia, quello è stato Federico Chiesa. In scadenza di contratto tra un anno con la Juventus (30 giugno 2025), il club bianconero aveva incrociato le dita affinché delle grandi prove potessero rivalutare il cartellino dell'attaccante classe '97, e invece l'avventura ad Euro 2024 è stata un incubo.

Un futuro incerto attende Chiesa. La trattativa per il rinnovo in bianconero si era arenata ancor prima della partenza in Germania, poi con l'arrivo di Thiago Motta in panchina - informa Tuttosport - l'ex Fiorentina è stato bollato come uno dei cedibili per finanziare il mercato in entrata. Peccato che, dopo un Europeo così deludente, qualsiasi club interessato a lui spingerebbe per l'acquisto ma logicamente con offerte low cost tra cartellino e ingaggio.

Una cosa è certa: né la Juventus né l'agente di Chiesa hanno fretta di trovare una nuova sistemazione. Il club bianconero valuta il giocatore almeno 40 milioni - secondo il quotidiano torinese -, mentre il campione d'Europa nel 2021 vorrebbe un ingaggio da più di 5 milioni netti, oltre che una squadra certa di giocare nella prossima Champions League. Restrizioni che però aprono all'ipotesi di uno scambio, magari proprio Jadon Sancho, pallino fisso dei bianconeri: l'ala inglese è fuori dai piani del Manchester United e vuole confermare l'ottimo periodo in prestito al BVB di quest'anno. L'unico problema resta l'ingaggio faraonico, guadagnando quasi 20 milioni a stagione.