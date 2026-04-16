Chivu tesse la tela: scudetto e Coppa Italia, tutti sulla corda e zero turnover

La sbornia post Como è alle spalle, perché se è vero che la vittoria del Sinigaglia ha avuto il sapore di scudetto - e qualche calcolo forse lo si sta già facendo - Cristian Chivu non vuole cali di tensione. La matematica però non è un'opinione: nelle prossime 6 partite, ai nerazzurri basterà ottenere 10 punti per essere aritmeticamente campione d'Italia e tornare in cima alla Serie A dopo lo scudetto 2023/2024. Questo calcolo, chiaramente, è tarato su un ipotetico netto del Napoli nelle prossime sei giornate. Difficile che possa accadere, visto e considerato che gli azzurri anche a Parma non hanno dimostrato la ferocia e concretezza necessarie per mettere davvero pressione all'Inter.

Domani l'Inter ospita il Cagliari, reduce dal successo pesantissimo in chiave salvezza contro la Cremonese. Un corsaro 1-0 che ha fatto tirrare il fiato ai rossoblu, anche se la squadra di Pisacane rimane comunque invischiata nella lotta per non retrocedere. Il Napoli invece nel prossimo turno si troverà di fronte la Lazio, squadra indecifrabile e già capace di fermare il Milan in quello che è stato forse lo stop definitivo per Massimiliano Allegri. Cristian Chivu però non è sicuramente negli uffici di Appiano con la calcolatrice in mano, anzi, cerca di pensare all'inter migliore sia in Serie A che in Coppa Italia. Contro il Cagliari non c'è spazio per il turnover: Bisseck e Lautaro sono ancora fuori gioco e al Meazza dovrebbe vedersi la formazione fotocopia della trasferta di Como

Confermato il tandem d'attacco Thuram-Pio Esposito (con il classe 2005 deciso a tornare ancora protagonista), mentre a destra non si può prescindere dalla freccia acuminata Dumfries, titano contro la squadra di Fabregas. Non dovrebbero esserci rotazioni nemmeno in mezzo al campo (forse potrebbe riposare uno tra Zielinski e Barella), ma ad oggi Chivu vuole tutti sulla corda. Sarà così anche contro il Como, perché il vantaggio in campionato è tale da poter pensare seriamente anche alla finale di Coppa Italia. Tempo al tempo, ma i nerazzurri in questo finale possono davvero giocare l'asso piglia tutto per il double.