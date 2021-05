City, Guardiola: "Risultato che resterà per sempre. In finale forse giocherò con l'attaccante"

"Siamo in finale per la prima volta nella nostra storia". Parole e musica di Pep Guardiola. Il manager del Manchester City ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il PSG.

Incredibile per la storia del City.

"Senz'altro. Eravamo una società da metà classifica. Poi è arrivata la nuova proprietà, hanno investito soldi ma non solo quello. Se la gente può pensare che son solo soldi va bene ma ci sono tante cose buone che fa questa società, soprattutto ci hanno sostenuto nei momenti brutti. Per noi è un traguardo incredibile fare la prima finale di Champions".

Come è stata vinta la finale?

"Nel primo tempo loro sono stati migliori di noi. Non riuscivamo ad andare dentro e quando li saltavamo ci prendevano alle spalle di Fernandinho e Gundogan con Di Maria e Neymar sono pericolosi. Abbiamo avuto la fortuna che Mbappé non ha giocato perchè sarebbe stato micidiale. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo accompagnato da dietro, abbiamo stretto con i terzini e abbiamo controllato meglio. Abbiamo fatto due gol in contropiede e siamo in finale, non possiamo dimenticarlo. Il PSG vince ogni anno il campionato, ha eliminato Barcellona e Bayern Monaco. Ma 4-1 in semifinale, siamo in finale".

Come si arriva in finale senza centravanti?

"Non lo so nemmeno io. Ho sempre pensato che dobbiamo arrivare in area con tanti uomini, non stare lì. Abbiamo una squadra fatta per tenere il pallone e non perderlo ma forse in finale giocherà un attaccante. Vedremo. Lo abbiamo fatto così ma so che il giorno che perderemo la prima partita si dirà perchè non giochiamo con attaccanti. Siamo lì, per questa società è un traguardo incredibile. Per noi è una novità, ci lavoreremo. Ci auguriamo di vincere la Premier il più presto possibile per goderci questo momento e preparare la finale".

Cos'è Guardiola dieci anni dopo la prima finale?

"Non lo so. Credo un allenatore migliore perchè l'esperienza in Germania mi ha aiutato tanto, e anche qua. La gente diceva che se non si vinceva è lo stesso, io non posso chiedere di più alla mia carriera. Sono stato fortunatissimo di essere in tre società incredibili con giocatori della madonna ma non posso chiedere altro. Quando ho iniziato a 37 anni nemmeno potevo pensare a fare quello che abbiamo fatto tutti insieme. Ma questa è speciale. Barcellona e Bayern riescono ad arrivare in finale, noi è la seconda volta in semifinale e la prima in finale. Resterà per sempre".