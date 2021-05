Claudio Ranieri nel mirino del Lille (e non solo): "Voglio un progetto chiaro da far lievitare"

Claudio Ranieri è nel mirino del Lille campione di Francia. Una possibile nuova avventura (in Francia o altrove), che lo stesso allenatore attende con entusiasmo dopo l'addio alla Sampdoria, come rivelato questa mattina a La Gazzetta dello Sport: "Un'altra avventura da aggiustatore che subentra a campionato in corso? Non me ne parli nemmeno... A tutti gli allenatori piace una cosa sola: un progetto chiaro da far lievitare", le chiarissime dichiarazioni dell'esperto tecnico romano.

Ranieri, insomma, si sente pronto per una nuova esperienza fin da inizio stagione e non, ancora una volta, a campionato in corso.