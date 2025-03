TMW Cobolli Gigli applaude la scelta di Tudor: "E' un duro, ma riporta lo stile Juventus"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha sottolineato che la scelta del nuovo allenatore Igor Tudor da parte dei bianconeri sia stata la più indicata a suo avviso anche per il passato del tecnico.

Cosa ha sbagliato Motta?

"Probabilmente si è mostrato molto rigido nel voler imporre il suo stile di gioco e nel voler prendere decisioni punitive su giocatori che non sembravano seguirlo. Ha sbagliato ed ha rischiato di compromettere il patrimonio dei giocatori della Juventus. Vedi Vlahovic: sappiamo tutti che non verrà trattenuto a queste cifre, ma non farlo giocare vuol dire svalutarlo. Voglio vedere chi arriverà a fare offerte se dovesse continuare così a non giocare".

Tudor la scelta migliore per la Juventus?

"Al momento sì. Altri allenatori, tipo Mancini, probabilmente avrebbero chiesto condizioni diverse. Tudor ha fatto una scommessa su sé stesso. Se riesce a portarla in Champions può essere che chi deve decidere poi scelga di trattenerlo ulteriormente, sempre che ci sia chi decide, sottolineo. Tudor è un duro, ma è uno che ha vissuto di stile Juventus, che ora non c'è più. C'è bisogno di riportare i colori della Juventus, che non sono quelli della maglia gialla con la quale gioca. In questo momento lo stile Juventus non c'è più. Giuntoli non lo ha, mi spiace parlare di lui, ma è quello che si è preso molte responsabilità".