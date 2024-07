TMW Colombo protagonista con il Milan, ma destinato all'Empoli. Ancora qualche giorno

Nella giornata di ieri è stato protagonista dell'amichevole di lusso vinta 3-2 dal suo Milan contro il Manchester City grazie alla doppietta realizzata ai campioni d'Inghilterra, ma per il centravanti Lorenzo Colombo (22 anni) il futuro non sarà rossonero.

Ormai è noto da giorni come sia stato raggiunto un accordo tra il Milan e l'Empoli per il trasferimento a titolo temporaneo in Toscana del numero nove classe 2002, che si appresta così a diventare un nuovo rinforzo agli ordini di mister D'Aversa. Ancora Fonseca non lo ha liberato, causa scarsità di giocatori disponibili nel reparto attaccanti, e in amichevole Colombo ha molto ben figurato, in attesa di approdare al Castellani.

Quella che inizierà domani, infatti, sarà la settimana che porterà l'attaccante scuola Milan in prestito all'Empoli, con i toscani che avranno dalla loro anche l'opzione per il riscatto a titolo definitivo e i rossoneri che però dovrebbero rimanere ancora in controllo del cartellino. Ancora qualche giorno di pazienza al massimo per i tifosi azzurri, poi il loro nuovo centravanti si materializzerà. Questa volta per davvero.