Come sono cambiate le rose da 25: Roma, chi si rivede. Due ritorni in lista

vedi letture

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Roma, due portieri ed El Shaarawy. Senza cessioni di rilievo dalla prima squadra, i giallorossi hanno portato a casa El Shaarawy più i portieri Farelli e Fuzato, tutti in lista. Per El Sha e l’estremo difensore brasiliano si tratta chiaramente di un ritorno

ROMA

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Pau Lopez, Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Peres, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral.

Lista over 22 formati in Italia: Mirante, Santon, Spinazzola, Cristante.

Lista over 22 formati nel club: Pellegrini