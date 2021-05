Commisso non si sbilancia sul nuovo allenatore: "Io voglio un tecnico che vince..."

vedi letture

Tre mesi fa gli scienziati dell'Italia, e parlo dei giornalisti, dicevano che andava riprogettata e ristrutturata tutta la società. Su chi sarà l'allenatore e come si farà la nuova squadra si deciderà a farà nel prossimo futuro, quando la stagione sarà finita. Sull'allenatore, su chi resterà e su chi andrà via non posso dirlo oggi". Parole e pensieri di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che quest'oggi ha risposto così in conferenza stampa.

Da cosa dipende la scelta dell'allenatore? Ci sarà un mercato conseguente?

"Io voglio un allenatore che vince..."

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Rocco Commisso.