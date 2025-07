Ufficiale Como, altro acquisto: dall'Atalanta arriva il 2007 Lorenzo Bonsignori

Il Como continua il proprio pirotecnico mercato in entrata: preso anche Lorenzo Bonsignori, ala classe 2007 di proprietà dell'Atalanta. Lo si apprende dal sito ufficiale del Lega Serie A, dove è stato depositato il contratto dell'esterno.

Per Bonsignori l'anno scorso quasi 60 partite tra Primavera e Under 17: ben 24 presenze e 8 gol con la formazione U17, mentre in Primavera 16 presenze e due assist. In Youth League Bonsignori ha dato un grande apporto ai bergamaschi, con sei presenze condite da due reti, mentre in Under 18 hanno potuto contare su di lui in 8 occasioni.