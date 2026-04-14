TMW News Como, Fabregas non molla. Fiorentina, salvezza ad un passo

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sul campionato e anche sul futuro della nostra nazionale. Vi proporremo una serie di interviste tra cui quella a Fabregas, il tecnico del Como che è stato insignito del premio Bearzot e che si è messo in questa stagione ancora più in luce con la sua squadra.

Capello su Fabregas

"Rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale" è stata la motivazione della giuria. Fabio Capello invece si è espresso così sul tecnico del Como. "In tre anni ha fatto cose molto belle, dalla B alla A fino a essere grande protagonista in Serie A, si merita un premio molto importante come quello dedicato a Bearzot. La cosa bella è che Fabregas è giovane e ha portato qualcosa di diverso nel campionato italiano, di nuovo. Ha davanti un grande futuro. "Gioca con molta semplicità, molto veloce e va in verticale, il possesso palla lo fa andando in avanti. Impostazione spagnola con giocatori giovani e di qualità. Quella con l'Inter è stata una partita molto bella e ha dimostrato nella crescita della squadra di essere cresciuto anche lui, ha capito che contro certe squadre bisogna sbagliare poco".

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