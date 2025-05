Ufficiale Como, Reina annuncia l'addio al calcio giocato: "Ho capito che sono davvero vuoto"

Pepe Reina, portiere del Como, ha annunciato il suo addio al calcio giocato. L'estremo difensore, che ha vestito anche le maglie di Napoli, Milan e Lazio in Italia, ha rilasciato un'intervista a Movistar+: "Una carriera bellissima sta per concludersi, una vita molto piena. Mi sento molto fortunato per quello che ho vissuto. Sono passati molti anni... Non me l'aspettavo, ma penso che sia arrivato il momento e ho voglia di chiuderla qui".

Lo spagnolo proseguirà come tecnico dell'Under 19 del Villarreal: "Ho deciso di smettere lo scorso gennaio. Ho parlato con mia moglie e abbiamo deciso insieme. La soddisfazione è che ora voglio che finisca. L'estate scorsa, c'è stato un periodo in cui ho avuto difficoltà perché non riuscivo a trovare un progetto che mi entusiasmasse, e avevo quella spina nel fianco. Avevo di più da offrire, e quest'anno è stato quello che mi ha fatto capire che sono davvero vuoto, nel senso che non posso più offrire di più al calcio da questa posizione".

Il bilancio di Reina è ovviamente positivo: "Sono incredibilmente fortunato. È stato un privilegio. Ora non lo si apprezza più di tanto, ma quando guardo indietro, ho giocato per alcune delle squadre più importanti della storia. Sono stato molto fortunato. Ho condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie".