Ufficiale Como, risolto il contratto con Dele Alli: il comunicato congiunto del club e del giocatore

Si separano le strade di Dele Alli e del Como. Il sito ufficiale della società lariana ha pubblicato un comunicato congiunto del club e del giocatore in cui annunciano la risoluzione consensuale del centrocampista inglese:

"Como 1907 e Dele Alli hanno concordato la risoluzione consensuale del contratto. Dele è desideroso di avere opportunità di gioco regolari e, dato che non faceva parte dei piani immediati del club, entrambe le parti hanno ritenuto che fosse la decisione giusta separarsi prima della chiusura del mercato. Il club ringrazia Dele per il suo tempo a Como e gli augura il meglio per il futuro".