Inter, Akanji: "Il calcio italiano mi piace tanto. Sommer mi ha mandato un messaggio"

Nel corso dell'intervista concessa a Inter TV, il neodifensore nerazzurro Manuel Akanji ha parlato del calcio italiano: "Sarà sicuramente diverso dalla Premier League, anche la Bundesliga era diversa. Non so ancora com'è da giocatore ma ho visto tante partite e mi piace tanto, ho preso questa decisione anche per questo. Non vedo l'ora di iniziare con Chivu, di incontrarlo e capire che tipo di idee di gioco ha in mente".

Hai parlato con Sommer?

"Mi aveva mandato un messaggio e si è offerto di aiutarmi per qualsiasi cosa. E' contento di avermi qui, ci sentiremo a breve e non vedo l'ora di vedere anche lui".

Un messaggio per i tuoi nuovi tifosi?

"Non vedo l'ora di incontrarvi tutti allo stadio per la prossima partita in casa, ci vediamo presto".

