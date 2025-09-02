Ufficiale
Cosenza, Roseti riparte dalla Serie D: ceduto al Messina a titolo definitivo
Ufficiale un addio in casa del Cosenza. Ecco la nota del club calabrese in merito:
Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Roseti all’Acr Messina. L’attaccante, classe 2006, si trasferisce in Sicilia a titolo definitivo, dopo aver giocato con la Primavera del Cosenza nella passata stagione.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Le più lette
1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile