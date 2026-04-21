Live TMW Como, Van der Brempt: "Dispiaciuti ma orgogliosi, dobbiamo imparare dagli errori"

Il Como cade in rimonta contro l'Inter e saluta la finale di Coppa Italia. Tra poco il difensore dei lariani Ignace Van der Brempt interviene in conferenza stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza.

Quanta delusione c'è?

"Siamo dispiaciuti ma anche orgogliosi di quello che abbiamo mostrato, non è facile andare avanti 2-0 a San Siro. Dobbiamo imparare dai piccoli dettagli per ammazzare la partita e se miglioreremo andrà sempre meglio".

Cosa serve ora per reagire? Cosa si aspetta dal finale di stagione?

"Abbiamo cinque partite e le vogliamo vincere, faremo di tutto per vincerle. Dobbiamo andare avanti e dovremo mostrare carattere, daremo il nostro meglio e continuiamo a lavorare".

Quali sono le sensazioni all'interno dello spogliatoio?

"Siamo dispiaciuti ma penso che ci sarà grande energia nelle ultime cinque gare, daremo il 100%".