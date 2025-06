Comolli non è come Thiago Motta: "La mia ossessione è vincere. Alla Juventus è così"

La tarda mattinata di oggi è stata quella in cui Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, si è presentato nelle sue nuove funzioni. (Clicca qui per leggere le parole di Comolli)

E c'è un passaggio della conferenza stampa di Comolli che avrà sicuramente catturato l'attenzione dei tifosi juventini: "La prima volta che ho incontrato la proprietà mi è stato chiesto cosa volessi raggiungere. Ho detto che volevo vincere. Non posso garantire che vinceremo, ma posso garantire che farò di tutto per vincere. Alla Juventus per andare avanti devi provare a vincere trofei. Poi nel calcio ci sono gli imprevisti e non possiamo controllare tutto. Però quello che possiamo controllare dobbiamo farlo al 100%. La mia ossessione sarà quella di vincere e voglio trasmettere questa passione in tutto il club".

A più d'uno infatti saranno tornate in mente le parole dell'ex allenatore juventino Thiago Motta a Riad, appena prima di giocare la semifinale di Supercoppa (poi persa) contro il Milan: "Sono momenti belli e da vivere nel giusto modo, la parte emotiva deve essere sotto controllo: voglio vincere come allenatore, per questo ho scelto questa professione. Però per me oggi non è un'ossessione, devo essere tranquillo e convinto della nostra forza".