Conceicao: "Non sono triste per Taremi. Resta un'opzione, ha un contratto fino a giugno"

vedi letture

Fuori dai convocati per colpa dell'Inter? Pare di no. Oppure è solamente il gioco delle tre carte di Sergio Conceicao, allenatore del Porto che non ha chiamato in causa l'iraniano per due partite di fila, facendogli saltare pure la panchina. Però - come riporta Linterista - lo stesso tecnico ha spiegato i motivi della sua assenza. "Taremi resta un'opzione e probabilmente potrebbe essere presente già nella prossima partita, a seconda della sua condizione fisica, da come è tornato dalla Nazionale e il modo in cui sta lavorando. Io sto lavorando per recuperarlo. Ho visto e letto che Taremi ha svolto altre visite mediche e che sono triste per lui, ma non sono triste per nessuno".

L'Inter ha in pugno il giocatore, con un accordo triennale a 3,5 milioni di euro a stagione, poiché Taremi ha deciso di rimanere in Europa e non accettare della penisola araba dove, peraltro, ha già giocato nell'Al Gharafa.

Conceicao, però, punta su di lui. "Ha un contratto fino a giugno e fino a giugno conto su di lui, come ho contato su tutti gli altri che sono andati via in questo mese. Quindi non c'è nessuna polemica, è una questione di essere in forma al lavoro e di avere le sue opportunità, anche perché i giocatori di questa qualità possono aiutare".