Conceicao vola in Portogallo per i funerali di Pinto da Costa. Niente conferenza pre-Feyenoord

Anche Sergio Conceicao vola in Portogallo per dare l'ultimo saluto a Jorge Nuno Pinto da Costa, storico ex presidente del Porto, club con cui ha scritto la storia del calcio portoghese e non solo. Lunedì ci saranno i funerali e l'allenatore del Milan renderà così un ultimo omaggio a un uomo con il quale ha trascorso molti anni e al quale è sempre stato molto legato.

Lo fa sapere Record, che aggiunge anche come la trasferta di Conceicao impedirà anche al tecnico portoghese di partecipare alla conferenza stampa della vigilia della partita di Champions League del Milan contro il Feyenoord, il ritorno del playoff. Come accaduto dopo la partita contro l'Hellas Verona, sarà dunque il dirigente Zlatan Ibrahimovic a parlare con i giornalisti.

Pinto da Costa è il presidente con il maggior numero di trofei alzati in carriera, addirittura 67, fra i quali due storiche Champions League, quella del 1986/87 e quella 2003/2004, vinta con Mourinho tecnico. È stato presidente dell'FC Porto per 42 anni, dal 1982 al 2024. Ha lasciato l'incarico a maggio dell'anno scorso, dopo essere stato sconfitto da André Villas-Boas alle elezioni. Come si diceva nella sua presidenza si ricordano due momenti su tutti, legati alle vittorie della massima competizione europea per club: il ​​27 maggio 1987, quando la squadra ha vinto la prima Coppa dei Campioni, battendo in finale il Bayern Monaco, e il 26 maggio 2004, quando ha battuto il Monaco per 3-0 nella finale di Champions League giocata a Gelsenkirchen. I titoli europei non si fermano qui: con una Coppa UEFA (2003), un'Europa League (2011), con Villas-Boas in panchina, e una Supercoppa Europea (1987). Nel 1987 e nel 2004, il Porto vinse la Coppa Intercontinentale. A livello nazionale, sono arrivati 23 campionati, fra i quali 5 di fila (tra il 1995 e il 1999).