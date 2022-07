Conferme su Zaha: gli agenti l'hanno proposto e la Roma lo vuole. Ma prima le cessioni

Wilfried Zaha è un obiettivo della Roma per rinforzare il suo attacco. L'attaccante classe '92 che ha un altro anno di contratto col Crystal Palace è stato proposto al club giallorosso dai suoi agenti trovando totale gradimento da parte di Pinto e Mourinho.

La valutazione che il club londinese fa del cartellino di Zaha è di 25 milioni di euro. Alta, ma oggi per la Roma lo scoglio principale è rappresentato dalle uscite: soprattutto Nicolò Zaniolo, in trattativa con la Juventus, ma anche Justin Kluivert e Carles Perez. Solo dopo aver monetizzato con qualche uscita - scrive 'Il Tempo' - la Roma potrà dare l'assalto a Zaha.