Contatti fitti tra Milan e Roma: c'è fretta di chiudere lo scambio Saelemaekers-Abraham

vedi letture

Milan e Roma continuano a dialogare per chiudere l'affare Alexis Saelemaekers-Tammy Abraham. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale l'intenzione di entrambe le società sarebbe quella di provare a trasformare i due prestiti in trasferimenti a titolo definitivo. L'operazione chiusa in fretta e furia quest'estate, con uno scambio secco senza riuscire a trovare un accordo sulle valutazioni (anche a causa dell'alto ingaggio dell'attaccante inglese), è tornata al centro della discussione e la volontà comune è quella di trovare una quadra.

Perché c'è fretta di chiudere

Perché prima di tutto Milan e Roma vogliono lasciare tranquilli i due giocatori in vista della seconda parte di stagione. E poi anche per evitare che altri club possano inserirsi nella trattativa, provando a scipparne uno o addirittura tutti e due in vista del 2025-2026. Dal canto suo, Saelemaekers si è innamorato di Roma e ha già deciso di restare, convinto di poter crescere ulteriormente nella capitale e meritarsi sul campo la chiamata della Nazionale belga per i prossimi Mondiali. Abraham, invece, è pazzo di Milano e del Milan, ha tanti amici e sogna di vestire ancora il rossonero.

Il rendimento stagionale dei due giocatori

Saelemaekers in questa prima parte di stagione ha finora collezionato 13 presenze, con 4 gol e 3 assist. I minuti da lui giocati con la Roma sono stati 757. Qualcosa in più per Abraham, che con Fonseca prima e Conceicao poi ha totalizzato finora 23 presenze con 6 gol e 5 assist per un totale di 1.015 minuti complessivi.