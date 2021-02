Conte ci prova: Eriksen-Brozovic titolari insieme. Prima volta da quando il danese fa il regista

Non è la prima volta in assoluto, nient’affatto. Marcelo Brozovic e Christian Eriksen, oggi entrambi titolari nell’Inter che sfiderà la Juventus a Torino, hanno già giocato insieme. Anche spesso e volentieri: da quando il danese è arrivato in nerazzurro, i minuti in campo assieme al croato sono stati ben 788, divisi in 26 partite. In più di un’occasione anche dal primo minuto, per quanto la convivenza sia quasi sempre sembrata forzata, con i due a pestarsi spesso e volentieri i piedi. Entrambi play, ma in porzioni di campo leggermente diverse: Brozovic regista, l’ex Tottenham trequartista o al massimo mezzala.

È la prima volta da quando Eriksen è diventato regista. E questa sembra la nuova scommessa intrapresa da Conte. La svolta, come noto, è arrivata proprio in Coppa Italia, contro la Fiorentina: dopo aver dichiarato in passato di non immaginare Eriksen in quel ruolo, il tecnico salentino l’ha provato ed è stato anche soddisfatto del risultato. Da allora, il minutaggio condiviso con Brozovic si è rarefatto ulteriormente: il croato entrò in campo nei 26 minuti finali di quella gara, ma si parla dei tempi supplementari e quindi l’analisi lascia il tempo che trova. Poi, 14 minuti contro la Juventus nella semifinale di andata: ancora troppo poco per poter parlare di convivenza. Stasera, di nuovo contro i bianconeri, saranno in campo insieme dall’inizio. Sarà doppio play o uno dei due giocherà da interno? Dopo aver reinventato Eriksen regista, è la nuova domanda sulle scelte di Conte.