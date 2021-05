"Conte resta all'Inter e con lui si può aprire un ciclo”. Ora saluta: cosa faranno Lukaku & Co?

Vinto lo scudetto, il coro dell’Inter era unanime. Avanti insieme, con Antonio Conte si può aprire un ciclo. Parola di Romelu Lukaku, ma anche di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi. Tutti in coro, i giocatori nerazzurri, pronti a identificare nell’allenatore che ha forgiato la squadra campione d’Italia l’uomo giusto per guidare l’Inter a futuri successi. L’unico, giusto? È questa la domanda, ora che Conte ha salutato l’Inter. E le sirene di mercato per i gioielli di casa Zhang non mancano affatto. Il caso più emblematico, quello del centravanti belga: di Lukaku, Conte è stato il grandissimo sponsor. L’ha voluto a tutti i costi e lo stesso Big Rom l’ha definito “come un padre”. Risolta la grana contratto, l’Inter dovrà evitare di sciogliersi, ora che il suo capitano sta salutando la barca. Non è un allenatore come gli altri, i suoi giocatori lo sanno e non è un caso che avessero indicato in lui la garanzia per l’apertura di un ciclo di vittorie.