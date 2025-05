Conte torna alla Juve? Il possibile staff: Pintus più Bonucci, Chiellini alla Oriali

vedi letture

Se Antonio Conte dovesse davvero tornare alla Juventus, lo farebbe con idee chiare anche sul fronte dello staff tecnico e una ventata di “juventinità”, già riassaporata dai tifosi bianconeri, almeno in parte, con la gestione di Igor Tudor.

C’è Pintus? Uno dei nomi più pesanti, scrive gazzetta.it è quello di Antonio Pintus, tra i migliori preparatori atletici d’Europa. Già alla Juventus ai tempi di Conte calciatore, il tecnico salentino lo vorrebbe al centro del nuovo progetto dopo i successi al Real Madrid con Ancelotti. Con Conte, come sempre, ci sarebbe il vice storico Cristian Stellini, ma dal gruppo di lavoro del Napoli sarebbe confermato anche Elvis Abbruscato.

Torna Bonucci? Tra le novità, vi potrebbe essere Leonardo Bonucci: l’ex difensore, scrive il portale online della rosea, potrebbe entrare nello staff con un ruolo da assistente, come fece Massimo Carrera nella prima Juve di Conte. Nel pacchetto dei ritorni ci sarebbero anche Mauro Sandreani e Costantino Coratti, attualmente al Napoli ma già alla Juve tra il 2011 e il 2014. Il primo analista tattico, il secondo preparatore atletico di lungo corso.

Scippo all’Inter? Resta aperto il nodo legato ai preparatori dei portieri. Conte in Nazionale aveva puntato su Gianluca Spinelli (in scadenza con l’Inter), ma un nome buono potrebbe essere quello di Alfredo Magni, ora al Monza ma con un lungo passato al Milan. Da non escludere nemmeno il ritorno di Michelangelo Rampulla.

Nodo Oriali. Nel gruppo dei collaboratori fidati restano Gianluca Conte (fratello e analista tattico), il nutrizionista Tiberio Ancora e Giuseppe Maiuri, match analyst cresciuto proprio alla Juventus. C’è poi il capitolo Oriali, che difficilmente potrebbe seguire Conte a Torino visto il suo passato. Il suo è però un ruolo-chiave: alla Juve un team manager c’è da anni e Matteo Fabris - che ha già lavorato anche con Conte in passato - non sarebbe in discussione, ma quella funzione di raccordo svolta da Oriali potrebbe essere ricoperta da Giorgio Chiellini.