"Contenti di Eriksen. Si sta applicando". Rivedi il vice di Conte, Stellini, dopo il Benevento

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte all'Inter, ha parlato dopo la partita vinta contro il Benevento. Rivedi il video con le parole del tecnico ieri in panchina a causa della squalifica dell'ex ct: "Per noi è motivo di soddisfazione vedere che giocatori che non sempre giocano, quando vengono impiegati riescono a fare il meglio. Eriksen ha fatto un'ottima partita, in entrambe le fasi, siamo contenti. Si sta applicando bene nel nuovo ruolo e dobbiamo essere soddisfatti. Di lui e degli altri giocatori. Mi è piaciuto molto anche Sensi".