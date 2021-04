Corsa Scudetto, la resa di Pioli dopo l'1-1 con la Samp: "Adesso solo l'Inter può perderlo"

"L'Inter ha nelle proprie mani lo Scudetto. Solo l'Inter può perderlo". E' la resa di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che dopo l'1-1 contro la Sampdoria ai microfoni di 'Sky' ha di fatto estromesso i rossoneri dalla corsa per il titolo dopo l'ennesimo passo falso del 2021. "Dovevamo affrontare la partita con più ritmo e più piglio. Non è mancato lo spirito nel finale di gara. Volevamo tornare vincere a San Siro ma non siamo riusciti. L'occasione del palo di Kessiè ci poteva dare la vittoria ma per come abbiamo giocato non meritavamo la vittoria".

Pioli s'è poi ulteriormente soffermato sulla prestazione dei suoi: "Anche la Sampdoria ha avuto giocatori in nazionale. Kjaer ha giocato con la Danimarca e oggi ha fatto una bella partita. Non ci sono alibi. Siamo stati lenti nel fraseggio e imprecisi nelle scelte. C'erano tanti spazi per fare qualcosa di più. Quando fai scelte sbagliate e giochi un a partita al di sotto del tuo livello queste sono le prestazioni. Oggi c'e delusione e amarezza per come abbiamo giocato e non ci sono giustificazioni".