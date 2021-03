Cosa dirà ai suoi calciatori prima del Verona? Pioli: "Vorrei avere 30 anni meno per giocare io"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Verona, mister Stefano Pioli ha spiegato anche cosa dirà alla squadra per prepararla mentalmente a scendere in campo: "Ai miei giocatori in riunione dirò che vorrei avere 30 anni in meno e che vorrei scendere in campo con loro. Non so se sarebbero contenti, ma lo spirito deve essere questo. Il risultato finale passa anche da queste situazioni, superarle insieme ci darà ancora più soddisfazione", le dichiarazioni del tecnico del Milan.

