Cosa farò il prossimo anno? Eriksen: "Se vinci lo Scudetto pensi a questo, non al futuro"

Nelle scorse ore, durante la festa per la vittoria dello Scudetto, Christian Eriksen ha parlato a Sky Sport delle sue sensazioni provando a rispondere anche ad una domanda sul futuro: "Sono molto felice, è stata una stagione lunga, una stagione strana per il Covid. Penso che sia stato un vero piacere, sono molto felice di aver vinto lo Scudetto in Italia. Se guardo al futuro non vedo nulla perché oggi è il momento dei festeggiamenti, quindi non guardo alla prossima stagione. Voglio solo festeggiare la vittoria con i tifosi. Quando vinci lo Scudetto pensi solo a questo e non al futuro".