Cosmi: "Messias è assolutamente da Milan. Fortissimo a livello tecnico, ma anche umano"

Junior Messias nome caldo del mercato, con Milan e Torino, tra le tante interessate, in prima fila per il brasiliano classe '91 del Crotone. Ospite di Sky, di lui parla Serse Cosmi, che lo conosce benissimo per averlo allenato in Calabria nell'ultima stagione: "Ne vale la pena perché è un giocatore straordinariamente forte, anzitutto sotto l'aspetto tecnico, ma anche a livello umano. È facile che il suo passato incide tantissimo in questa sua voglia di fare, però tu non puoi giocare negli amatori fino a 26 anni e poi arrivare in Serie A e dimostrare quello che ha dimostrato se non hai qualcosa dentro. Lui è uno di quei ragazzi che arriva molto prima rispetto all'inizio dell'allenamento, cura le palle inattive a fine partita a prescindere dalle indicazioni dell'allenatore, cura tantissimo l'aspetto fisico. La sua forza vera? Quel mancino incredibile e la capacità di correre palla al piede. Chi ha conosciuto Bruno Conti si ricorda un giocatore che sapevano tutti che era mancino puro e faceva sempre quella finta, ma poi abboccavano tutti. È da Milan? Assolutamente, per me è da prime otto del campionato e il Milan è tra le prime otto. Io l'ho utilizzato quasi sempre da mezzala, a volte da sottopunta, è un giocatore che si esprime benissimo in fase offensiva ma ha anche la qualità di rincorrere l'avversario. È generoso e integro fisicamente, l'essere arrivato tardi al calcio importante l'ha portato a non usurarsi".