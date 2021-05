Coverciano, ripartono le lezioni in presenza: al corso Uefa B/A De Rossi, Vieri e Del Piero

Da De Rossi a Del Piero fino a Vieri e passando da Pizarro, Matri, Pazzini e Montolivo. Sono tanti i nomi di ex campioni del nostro campionato che si sono affacciati per la prima volta presso l'aula di Coverciano per il corso Uefa B/A che gli permetterà di allenare fino alla Serie C oppure di sedersi come collaboratori in A e B. Ecco il comunicato della FIGC con le foto di oggi, primo giorno di corso in presenza:

"Gli allievi del corso UEFA B/A sono tornati in aula. O meglio, sono ‘arrivati’ in aula, a Coverciano, per seguire dal vivo le lezioni della Scuola Allenatori. Perché finora, da quando lo scorso 17 dicembre è stato inaugurato il corso, gli allievi avevano seguito il programma esclusivamente per via telematica.

Questa mattina è cominciata la settima settimana di lezione del corso, che prevede in totale un programma didattico di 210 ore per poter ottenere – in caso di esito positivo degli esami finali – la qualifica UEFA A. Con questa abilitazione potranno poi guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

Di seguito, l’elenco completo dei gli allievi ammessi a seguire le lezioni:

Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri".