CR36 - Gli anni raggiungono i trofei, riparte la corsa: tutti i titoli di Cristiano Ronaldo

Trentasei. Anni, ma anche trofei. Oggi Cristiano Ronaldo festeggia il proprio compleanno, con la testa alla gara di domani contro la Roma che è un passaggio chiave nel campionato della Juventus. E nella storia personale di un fuoriclasse assoluto che, da quando ha mosso i primi passi in Portogallo, ha avuto in testa soltanto una cosa: vincere, essere il migliore di tutti. L’ha fatto sin da subito: il primo titolo in bacheca è la Supercoppa di Portogallo, portata a casa nel 2002, l’anno dell’esordio. Non da protagonista: era solo un ragazzino delle giovanili dello Sporting Lisbona.

Oggi la bacheca e l’anagrafe si rincorrono. I titoli nell’infinito palmares di CR7 sono, a dire la verità, trentuno. Spiccano le cinque Champions League e l’Europeo vinto col Portogallo. Ma anche i campionati nazionali vinti in Inghilterra, Spagna e Italia. Ai trionfi dei club, però, è difficile non aggiungere i cinque Palloni d’Oro: un premio individuale, ma con una sua specificità marcata, diverso da tutte le altre onorificenze di questo tipo che in carriera Ronaldo ha visto assegnarsi. Non sarà un titolo vero e proprio, ma neanche lo si può paragonare all'essere stato capocannoniere del campionato. E così ecco il suggestivo trentasei: gli anni come i trofei. Nell’infinita corsa di un giocatore che sfida anche l’anagrafe, un po’ come Ibra, suo rivale in questa Serie A col quale, forse anche per questo, non c’è mai stata grandissima simpatia, c’è da rimettersi avanti al tempo che scorre, e portare a casa un nuovo titolo. Non sarà così per sempre, ma a oggi Ronaldo non sente il peso né della bacheca né della carta d’identità, se non come uno sprone a essere, ancora una volta, il migliore.