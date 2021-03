Croazia Under 21, i convocati per l'Europeo: ci sono Semper del Chievo ed Erlic dello Spezia

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati della Croazia per la prima fase dell'Europeo Under 21, in programma dal 24 marzo in Ungheria e Slovenia. Presente un solo calciatore che milita in Italia, è il portiere del ChievoVerona Adrian Semper.

Portieri: Adrian Šemper (Chievo), Dominik Kotarski (Ajax), Ivan Nevistić (Rijeka).

Difensori: Borna Sosa (Stuttgart), Domagoj Bradarić (LOSC Lille), Marin Šverko (Saarbrücken), Joško Gvardiol (Dinamo Zagreb), Martin Erlić (Spezia), Krešimir Krizmanić (Gorica), Mario Vušković (Hajduk Split).

Centrocampisti: Nikola Moro (Dinamo Moskva), Lovro Majer (Dinamo Zagreb), Kristijan Bistrović (Kasımpaşa), Darko Nejašmić (Hajduk), Mihael Žaper (Osijek), Bartol Franjić (Dinamo Zagreb), Luka Sučić (Salzburg).

Attaccanti: Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb), Sandro Kulenović (Rijeka), Petar Musa (Union Berlin), Dario Špikić (Gorica), Dario Vizinger (Wolfsberger), Marko Divković (Dunajská Streda).