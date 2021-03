Crosetti su Repubblica: "Juve, bilancio minuscolo. Un fallimento per il club"

vedi letture

Maurizio Crosetti sulle colonne de La Repubblica analizza l'uscita Champions della Juventus. "Il pastrocchio è arrivato contro l'avversario in teoria più debole tra quelli rimasti, il Porto, proprio come il Lione l'anno scorso. Fuori ancora agli ottavi, un bilancio minuscolo, in pratica un fallimento per la potenza di un club che insegue l'Europa da 25 anni ormai, invano. C'è sempre la netta sensazione di casualità, nel bene e nel male, forse più nel bene. Come se le cose semplicemente accadessero. Ma ormai la Juventus sa far accadere soltanto il peggio".