Crotone, battuto un record negativo: è la squadra che ha subito più gol in un campionato

Col gol realizzato in apertura del match Benevento-Crotone da Gianluca Lapadula, il Crotone 2020/21 è diventata la squadra che nella storia della Serie A ha subito più gol in un singolo campionato. Le reti incassate sono al momento 92, una in più del Casale 1933/34 che deteneva questo record.

