Ufficiale Siracusa, tesserato Bonucci: prima esperienza in Serie C per il giovane portiere

Dopo una stagione da titolare con la Sarnese in Serie D, dove ha disputato 37 partite, per il giovane Bonucci arriva la chiamata dalla Serie C ed è stato tesserato dal Siracusa. Il portiere dunque per la prima volta in carriera si metterà alla prova fra i professionisti dopo aver vestito anche le maglie di Adriese (28 presenze) e Cjarlins Muzane (18 presenze) sempre in quarta serie. Questo il comunicato dei siciliani:

“Bryan Bonucci è un nuovo giocatore del Siracusa. Portiere classe 2004, in carriera ha avuto esperienze nel settore giovanile di Inter e Sassuolo e nell’ultima stagione ha giocato in Serie D con la Sarnese.

Il calciatore si è già aggregato al gruppo squadra e sarà a disposizione per l’esordio casalingo in campionato”.