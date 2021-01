Crotone, col Benevento ultima chiamata per Stroppa: Semplici o Stramaccioni le alternative

Ultima chiamata per Giovanni Stroppa che è costretto a fare risultato pieno contro il Benevento per evitare di perdere il posto. Il Crotone ha puntato molto su di lui, ma il rischio di allontanarsi troppo dal treno salvezza è alto e il club sta pensando a un possibile cambio in caso di ennesimo risultato negativo. I nomi più gettonati per l'eventuale sostituzione sono quelli di Semplici e di Stramaccioni. A riporarlo è Tuttosport.