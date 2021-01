Crotone, con il Benevento una vittoria fondamentale anche in chiave mercato

Tre punti che accorciano la classifica e che, almeno per il momento, allontanano lo spettro dell'esonero per Giovanni Stroppa. Contro il Benevento, dopo tre sconfitte consecutive, il Crotone è tornato a vincere grazie ad una prova di sostanza, in cui il bel gioco “a tutti i costi” è stato messo da parte per fare spazio alla concretezza. Una strada che i pitagorici dovranno necessariamente percorrere se vorranno davvero alimentare la fiammella della speranza. Probabilmente l'atteggiamento dovrà cambiare soprattutto con quelle squadre contro cui non è possibile confrontarsi alla pari in un certo modo, troppa la differenza tecnica che spesso e volentieri ha portato a goleade inevitabili. Il Crotone è una piccola tra le piccole, se non lo dimenticherà e tirerà fuori lo spirito visto ieri con il Benevento allora davvero potrebbe essere “un punto di partenza”, così come si è augurato Stroppa nel post gara. Una vittoria che, inoltre, sarà importante in chiave mercato: servono rinforzi e servono in fretta. Il fatto di essere ritornati in gioco potrebbe convincere qualcuno ad accettare una piazza che ha sempre dato a tutti, e in particolar modo ai giovani, la possibilità di esprimersi senza particolari pressioni e in ambiente tranquillo e competente. La parola adesso passa al presidente Vrenna e a Ursino che avranno il compito di convincere gli scettici ad accettare un progetto vincente che dura da più di trent'anni e che vuole compiere l'ennesimo miracolo sportivo, ottenendo la salvezza.