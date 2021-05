Crotone, spazio ai Primavera? Cosmi: "Mai creduto ai debutti per accontentare qualcuno"

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di mandare in campo qualche ragazzo della Primavera vista la retrocessione già maturata e la potenziale assenza di obiettivi: "Io ho un concetto chiaro, la serie A è la serie A. Non ho mai creduto ai debutti per accontentare qualcuno. È probabile che qualcuno che ha giocato meno possa essere preso in considerazione. Da qui a parlare di giovani della Primavera, mi pare eccessivo. Teniamo molto a questa partita".