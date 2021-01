Crotone, Stroppa: "Complimenti ai ragazzi, finalmente i punti oltre al gioco"

Le parole di Stroppa dopo Crotone-Benevento 4-1.

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato ai microfoni di Sky, il roboante successo ottenuto dalla sua squadra contro il Benevento.

Nel momento più difficile avete tirato fuori il carattere. Può essere la gara della svolta?

“Per far sì che lo sia, dobbiamo dare continuità. I punti in questo momento sono importanti, stiamo cercando con ottime prestazioni di raccoglierli e non è facile quando non ci riesci. Devo fare i complimenti ai ragazzi per il risultato e per come hanno interpretato la gara”.

Il Crotone ha battuto Parma, Benevento e Spezia: vi manca qualcosa con le grandi.

“Dovremo approfittare dei momenti, come quando abbiamo pareggiato con la Juve in un momento non facile per i bianconeri. Siamo da tempo senza diversi titolari, che sarebbero stati elementi importanti nella nostra squadra. Oggi abbiamo fatto bene, essendo fortunati in qualche circostanza”.

Ci dici qualcosa in più su Messias?

“Quando l’ho visto la prima volta, ho pensato che qualcuno fosse stato distratto. Ho fatto più volte i complimenti ai nostri dirigenti, che hanno ingaggiato un giocatore che può ambire a grandi palcoscenici. Sta facendo meglio quest’anno che in quello precedente. Può giocare sia in mediana che in avanti ed è sempre più concreto davanti alla porta. Mi auguro che continui così”.

La vittoria di oggi può dare un segnale anche ai giocatori dubbiosi sul fatto di accettare Crotone?

“La storia insegna che qui si valorizzano i giovani. La partita di oggi può essere un vantaggio per dare una fotografia diversa di quello che possiamo essere. Vedremo nelle prossime settimane. Vivo qui da tre anni, per fare calcio Crotone è l’ambiente ideale”.