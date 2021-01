D'Aversa su Gattuso: "Non so se sia sulla graticola, ma sta andando forte in tutte le competizioni"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha presentato così in conferenza stampa il big match di domani col Napoli di Gattuso: "Se Gattuso sia sulla graticola o meno non lo commento e non lo so. So che è in una ottima posizione in classifica, a livello europeo sta facendo bene, ha perso una Supercoppa per degli episodi... Tatticamente ha ripassato un sistema che gli ha sempre dato garanzie, sia in fase difensiva che in quella offensiva, e noi non possiamo permetterci di pensare di avere una squadra in difficoltà davanti. Noi oggi dobbiamo partire con la consapevolezza che sarà una partita dura, altrimenti si rischiano brutte figure".