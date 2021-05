D'Aversa sul Sassuolo: "De Zerbi punta all'Europa e con la Juve non meritava di perdere"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, mister Roberto D'Aversa ha parlato così dei prossimi avversari in campionato del suo Parma e della loro recente sconfitta con la Juventus: "Giocheremo contro una squadra in salute anche se arriva dalla sconfitta contro la Juventus, un risultato che non meritava per ciò che si è visto in campo. Stanno portando avanti un lavoro da molti anni e stanno ancora lottando per un obiettivo, un posto in Europa. Non sarà una partita semplice ma si scende sempre in campo partendo da 0-0 e sempre 11 contro 11. La classifica in questo momento ci vede ultimi, chi scenderà in campo dovrà farlo per evitare questo: ce lo impone la nostra dignità”.