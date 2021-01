Da compagni ad avversari: Vidal, abbraccio con Chiellini. E bacio allo stemma Juve

vedi letture

Da ex compagni ad avversari, Arturo Vidal e Giorgio Chiellini. Prima della sfida tra Inter e Juventus di questa sera, il centrocampista cileno e il capitano bianconero sono infatti stati protagonisti di un lungo abbraccio, con tante risate. Tra mezz’ora, però, se le suoneranno di santa ragione, come da buona abitudine per due giocatori che sono anche due gladiatori in campo. Durante i convenevoli, però, non è mancato un dettaglio che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi nerazzurri sui social: Vidal ha infatti sostanzialmente baciato lo stemma della Juve sulla maglia di Chiellini. Non è chiaro se volutamente o casualmente, ma di fatto il bacio è arrivato proprio in quella porzione dell'ampio petto dell'ex compagno.