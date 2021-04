Da Criscito a Perin, passando per Ballardini, Pandev e Biraschi: il "club dei centenari" del Genoa

Ricreare un senso di appartenenza. Era questo l'obiettivo del mercato di gennaio della scorsa stagione del Genoa caratterizzato da tantissimi rientri. Da Perin a Behrami passando per Masiello e Destro, sono diversi i giocatori che sono tornati con gioia a vestire i colori del club più antico del mondo dopo una precedente avventura. Un ritorno piacevole per ragazzi che sono cresciuti e maturati e, come nel caso del portiere pontino, hanno mosso i primi passi da professionista proprio all'ombra della Lanterna, diventando di fatto genovesi d’adozione. Nello spogliatoio di Davide Ballardini, altro ritorno importantissimo per il Grifone in questo campionato, sono diverse le colonne portanti che trascinano i compagni e che hanno già superato, chi abbondantemente e chi in questi giorni, le 100 presenze in rossoblu.

I centenari - In squadra il giocatore con più gettoni all’ombra della Lanterna non poteva che essere il suo capitano. Mimmo Criscito ha il rossoblu tatuato sotto la pelle. Da Pegli ha iniziato il suo percorso che poi lo ha portato a vestire le maglie di Juventus e Zenit San Pietroburgo per poi ritornare alla base nel 2018. Per il difensore di Cercola sono 252 le presenze con la maglia del Genoa. 51 in più di Mattia Perin, estremo difensore del Grifone che contro il Benevento ha tagliato il traguardo delle 200 partite, 201 con il match contro lo Spezia. Sul gradino più basso del podio c'è Goran Pandev con le sue 161 partite, 152 in campionato e 9 in Coppa Italia mentre Davide Biraschi sabato scorso ha raggiunto le 100 presenze in campionato, 109 se contiamo anche la Coppa Italia.

Verso la tripla cifra - Chi invece viaggia verso la tripla cifra, anche se il traguardo è ancora lontano, è Ivan Radovanovic. Il centrocampista è stato spostato in difesa definitivamente da mister Ballardini con risultati comunque soddisfacenti. Sono 69 i gettoni collezionati in rossoblu dall’ex calciatore del Chievo, uno in più di Valon Behrami. Delle sue 68 presenze complessive, 41 sono da registrare dal suo ritorno mentre 24 nella stagione 2003-2004. Stesso discorso per Andrea Masiello, perno della retroguardia rossoblu. Il centrale viareggino ha raggiunto quota 61 presenze, 19 fra il 2006 e il 2008 e 42 dallo scorso gennaio quando lasciò l’Atalanta per riabbracciare il Grifone. Mattia Destro per ora si è fermato a quota 54, 18 nel 2010-2011 e 36 nell’ultima stagione e mezza, mentre un altro prodotto del vivaio del Genoa come Paolo Ghiglione ha raccolto 50 presenze con la prima squadra.