Da Mancini a Spinazzola: è una Roma votata al sacrificio

vedi letture

Mutuo soccorso: due parole molto care a Walter Sabatini, ex diesse della Roma, che le pronunciò nell’ormai lontano febbraio del 2015 quando la la squadra di Garcia sembrava un lontano parente di quella ammirata nella prima stagione. Per il dirigente era venuta a mancare la voglia di aiutare il compagno, fare quel metro in più per coprirsi le spalle. Ieri nella conferenza stampa di Fonseca è tornato d’attualità lo spirito votato al sacrificio della squadra. “Penso che la squadra abbia dimostrato di essere pronta a tutto” ha detto il portoghese a chi chiedeva se El Shaarawy potesse all’occorrenza fare anche l’esterno a tutta fascia. “Gli risulterebbe difficile fare il terzino - ha aggiunto il tecnico - ma non ho dubbi che se servisse Stephan si metterebbe a disposizione”. D’altronde Fonseca, nel corso della sua esperienza nella Capitale, è dovuto intervenire più volte per sanare situazioni emergenziali trovando nella squadra sempre massima disponibilità.

E’ successo lo scorso anno quando Gianluca Mancini si è riscoperto mediano e in questa stagione per fronteggiare i tanti infortuni soprattutto in difesa. Bruno Peres è stat schierato più volte esterno a sinistra per ovviare all’assenza di Calafiori e dare un turno di riposo a Spinazzola che a sua volta ora si è calato nelle vesti di centrale nella difesa a tre. Lo stesso che è successo a Cristante, già dal post lockdown, sostituendo in più di un’occasione Smalling. In ultimo Mkhitaryan che a Marassi contro il Genoa si è ritrovato a giocare da centravanti per colpa del Covid di Dzeko. In quell’occasione segnò anche una tripletta, ma più in generale le risposte date dai calciatori della Roma ogni qualvolta che sono stati adattati a ruoli non propri è quasi sempre stata positiva. Fonseca si augura anche stasera di avere questo riscontro in attesa di poter recuperare almeno Kumbulla per la sfida di domenica con il Milan.